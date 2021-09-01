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У НАН назвали область з найвищим показником захворюваності на COVID-19

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Чернівецька область, Середа 01 вересня 2021 08:48
У НАН назвали область з найвищим показником захворюваності на COVID-19 Фото: у НАН назвали область з найвищим показником захворюваності на COVID-19 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В одному із регіонів України, за аналізом вчених, спостерігається значне поширення коронавірусної інфекції. Так, найвищі показники COVID-заражень наразі зафіксовані в Чернівецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд епідемічної ситуації, опублікований на сайті Національної академії наук (НАН) України.

"Найзагрозливішою є ситуація у Чернівецькій області, де захворюваність найвища", - йдеться у звіті

Окрім того, у даному регіоні не лише захворюваність найвища, а й має найвищі темпи поширення інфекції.

Зазначено, що кількість позитивних тестів і випадків коронавірусної хвороби за останні два тижні потроїлась, а число госпіталізацій - подвоїлось.

Нагадаємо, в Україні зафіксували різке збільшення COVID-заражень, за минулу добу виявлено 2075 нових випадків коронавірусу.

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