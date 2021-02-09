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В НАН розповіли, в якій області України найбільше недооцінюють смертність від COVID-19

Новость на русском → Україна, Вівторок 09 лютого 2021 10:13
В НАН розповіли, в якій області України найбільше недооцінюють смертність від COVID-19 Фото: Палата лікарні (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Харківська область є однією з найгірших у реєстрації смертності від коронавірусу. Натомість Київ і Чернівецька область – серед найкращих за цим показником.

Про це повідомляє пресслужба НАН України.

Зазначається, що загалом ступінь недооцінки смертності від коронавірусу може відрізнятись у різних регіонах України.

«Харківська обл. серед найгірших у реєстрації смертності від нового вірусу, а Чернівецька разом з Києвом – серед найкращих», – йдеться в повідомленні.

В НАН зауважили, що надлишкова смертність обчислюється з похибкою, яка залежить від способу визначення базового рівня смертності.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні за 8 лютого виявили 2656 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень за добу зареєстровано в Івано-Франківській області.

За весь час пандемії в Україні підтвердили 1 249 646 випадків коронавірусу; 1 084 608 осіб одужали та 23 771 людина померла.

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