В НАН розповіли, в якій області України найбільше недооцінюють смертність від COVID-19
Харківська область є однією з найгірших у реєстрації смертності від коронавірусу. Натомість Київ і Чернівецька область – серед найкращих за цим показником.
Про це повідомляє пресслужба НАН України.
Зазначається, що загалом ступінь недооцінки смертності від коронавірусу може відрізнятись у різних регіонах України.
«Харківська обл. серед найгірших у реєстрації смертності від нового вірусу, а Чернівецька разом з Києвом – серед найкращих», – йдеться в повідомленні.
В НАН зауважили, що надлишкова смертність обчислюється з похибкою, яка залежить від способу визначення базового рівня смертності.
Як повідомляло РБК-Україна, в Україні за 8 лютого виявили 2656 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень за добу зареєстровано в Івано-Франківській області.
За весь час пандемії в Україні підтвердили 1 249 646 випадків коронавірусу; 1 084 608 осіб одужали та 23 771 людина померла.