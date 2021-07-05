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Названа країна країна-лідер за кількістю щеплень від COVID

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ОАЕ, Понеділок 05 липня 2021 10:11
Названа країна країна-лідер за кількістю щеплень від COVID Фото: названа країна країна-лідер за кількістю щеплень від COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) випереджають всіх у світі за темпами вакцинації проти коронавірусу. Там було проведено 15,5 млн щеплень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані агентства Bloomberg.

Зазначається, що такої кількості доз достатньо для імунізації 72,3% десятимільйонного населення країни.

Водночас кількість інфікованих коронавірусом в ОАЕ і досі залишається високою.

Друге місце за щепленнями посідають Сейшельські острови, де проти COVID-19 вакциновано 71,7% населення.

На третьому місці – Бахрейн. Там було проведено 2,07 млн щеплень, що охоплює 69,7% громадян.

В Україні, за даними Bloomberg, введено 3,7 млн доз вакцин, вакциновано 4,5% населення.

Як повідомляє агентство, загалом в 180 країнах було введено більш як 3,19 мільярда доз вакцин. Останній показник становив приблизно 39,4 мільйона щеплень в день.

Нагадаємо, що в Україні вперше зафіксували смерть після вакцинації від коронавірусу.

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