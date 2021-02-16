Невеликий ріст: в Україні 3143 нових COVID-випадки

В Україні повідомили про 3143 нових випадки COVID-19. Набільший добовий приріст в Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (621), Чернівецькій (343), м. Київ (308), Вінницькій (210) та Закарпатській (204) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 276 618 осіб; одужали 1 122 968 осіб та померли 24 542 пацієнти.

За добу зробили 39 401 тестування на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 18 948, методом ІФА - 11 339, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 9114).

За вчора госпіталізували 915 осіб; померли 150 пацієнтів та одужали 6 189 осіб.

Нагадаємо, українські вчені раніше заявили, що динаміка поширення COVID-19 в Україні станом на сьогодні схожа на показники сусідніх країн - Польщі та Румунії.

Як писало РБК-Україна, Київська школа економіки порахувала, скільки українців уже мають імунітет до коронавірусу.