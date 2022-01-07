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Невелике зростання: в Україні ще понад 7 000 випадків COVID і майже 200 смертей

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Київ, П'ятниця 07 січня 2022 08:27
Невелике зростання: в Україні ще понад 7 000 випадків COVID і майже 200 смертей Фото: ситуація з COVID погіршується (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

За минулу добу, 6 січня 2022 року, зафіксовано ще понад 7 000 випадків коронавірусу в Україні. Також зареєстровано 192 летальні випадки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства охорони здоров'я.

Повідомляється, що за вчора зафіксували 7 177 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей - 364, медпрацівників - 203). Госпіталізували - 1 866 осіб, одужали - 5 595 пацієнтів. При цьому за добу зробили більше 75 000 тестувань.

Також повідомляється, що майже 72 000 людей отримали щеплення від COVID. Зокрема, першу дозу отримали 21 997, другу - 44 836, додаткову - 388 осіб, бустерну - 4 620 осіб.

Загалом з початку вакцинальної кампанії прищепили 14 800 318 осіб. Вже 47,6% дорослих українців отримали як мінімум одне щеплення проти COVID-19, а 44,9% отримали обидві дози.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна вводить бустерну вакцинацію від коронавірусу для всіх старше 18 років.

Також стало відомо, на скільки буде продовжено COVID-сертифікат після бустерної дози.

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