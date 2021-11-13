ru ua
Сб, 13 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Невеликий спад: в Україні ще понад 23 000 випадків і майже 700 смертей

Новость на русском →
Київ, Субота 13 листопада 2021 08:18
Невеликий спад: в Україні ще понад 23 000 випадків і майже 700 смертей Фото: в Україні зберігається висока летальність від COVID (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

За минулу добу, 12 листопада, виявлено ще понад 23 000 випадків коронавірусу в Україні. Летальність теж залишається високою - зафіксовано 695 смертей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства охорони здоров'я.

Повідомляється, що вчора зафіксували 23 572 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей - 1 622, медпрацівників - 436).

Також за минулу добу:

  • госпіталізували - 4 564 особи;
  • летальних наслідків - 695;
  • одужали - 25 415 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 203 149 осіб, летальних наслідків - 76 302.

Нагадаємо, на сьогодні Україна перебуває на третьому місці у світі за добовою смертністю від коронавірусу. Більше смертей фіксують лише у Росії та США.

Учора стало відомо, що Київ посилює контроль за дотриманням карантину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Карантин Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус