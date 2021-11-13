Невеликий спад: в Україні ще понад 23 000 випадків і майже 700 смертей
Фото: в Україні зберігається висока летальність від COVID (Віталій Носач/РБК-Україна)
За минулу добу, 12 листопада, виявлено ще понад 23 000 випадків коронавірусу в Україні. Летальність теж залишається високою - зафіксовано 695 смертей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства охорони здоров'я.
Повідомляється, що вчора зафіксували 23 572 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей - 1 622, медпрацівників - 436).
Також за минулу добу:
- госпіталізували - 4 564 особи;
- летальних наслідків - 695;
- одужали - 25 415 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 203 149 осіб, летальних наслідків - 76 302.
Нагадаємо, на сьогодні Україна перебуває на третьому місці у світі за добовою смертністю від коронавірусу. Більше смертей фіксують лише у Росії та США.
Учора стало відомо, що Київ посилює контроль за дотриманням карантину.