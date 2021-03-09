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Брак бригад і мотивації: Радуцький назвав причини повільного темпу COVID-вакцинації

Новость на русском → Київ, Вівторок 09 березня 2021 21:38
Брак бригад і мотивації: Радуцький назвав причини повільного темпу COVID-вакцинації Фото: Михайло Радуйкий (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні дуже повільно йде кампанія з вакцинації населення від коронавірусу. Це пов'язано з недостатньою фінансовою мотивацією медиків і браком мобільних бригад.

Про це заявив глава комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький в Facebook.

"Зупинити епідемію може тільки колективний імунітет. А його можна досягти лише завдяки вакцинації більшості населення. Але поки цей процес відбувається в три рази повільніше, ніж планував МОЗ. Щеплено трохи більше ніж 20 тисяч українців", - написав він.

За його словами, до старту кампанії в Україні не було готове достатню кількість мобільних бригад. У деяких регіонах минулого тижня працювало 1-2 бригади. На цьому тижні розгорнули додаткові бригади, і зараз є 130 бригад.

"Розрахункова "потужність" однієї бригади становить 80-100 щеплень в добу. Тобто теоретично ми можемо вийти на рівень 15-20 тисяч щеплень в добу. Але будуть мотивовані бригади працювати на максимальну потужність?", - написав Радуцький.

За його словами, тариф Національної служби здоров'я України (НСЗУ) за кожну першу щеплення становить 25 гривень, 65 гривень за другу (8 тисяч гривень сплачується на етапі формування бригади). Гроші йдуть не безпосередньо медикам, а на рахунок лікарні. А вже керівництво вирішує, скільки і кому платити, хто заслуговує на премію.

Радуцький розповів, що з деяких регіонів надходить тривожна інформація - медикам з бригад обіцяли премії, але люди так і не розуміють, чи отримають ці гроші.

Він вважає, що владі необхідно фінансово мотивувати безпосередньо працівників бригад.

"Вважаю, потрібно фінансово мотивувати безпосередньо працівників бригад. Чітко визначити суму, яку вони отримують за кожну щеплення. Медики повинні бути зацікавлені в тому, щоб прищепилися як можна більшу кількість людей. Один з рецептів - зафіксувати відповідну норму в колективному договорі працівників медичного закладу", - додав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вимагає збільшити темпи вакцинації від коронавірусу в Україні. Він пропонує залучити для цього мобільні бригади.

Крім того, за минулу добу в Україні прищепили від COVID-19 трохи більше тисячі осіб.

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