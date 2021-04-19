ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Декілька областей близькі до виходу з "червоної зони", ситуація з COVID в Києві досі складна, - Шмигаль

Новость на русском → Україна, Понеділок 19 квітня 2021 13:40
Декілька областей близькі до виходу з "червоної зони", ситуація з COVID в Києві досі складна, - Шмигаль Фото: карантин в деяких областях можуть послабити (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

За минулий тиждень по всій Україні захворіло на коронавірус на 14 тисяч менше людей, ніж за попередній. Декілька областей у Центральній та Західній Україні близькі до виходу з "червоної зони" карантину, однак епідситуація в Києві залишається складною.

Про це на традиційній селекторній нараді заявив прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль, передає прес-служба Офісу президента.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що держава готується до Великодніх свят в умовах пандемії. Також очільник уряду повідомив, що за минулий тиждень по всій Україні захворіло на 14 тисяч менше людей, ніж за попередній. За його словами, кілька областей у Центральній та Західній Україні близькі до виходу з «червоної зони», ситуація в місті Києві залишається складною.

Денис Шмигаль розповів, що загалом по Україні для хворих на коронавірусну недугу виділено 77 698 ліжок. З них 67 567 забезпечені киснем. Зайнятих на сьогодні - 44 415.

"Показники завантаженості ліжок за останні три тижні покращилися. Тижневі показники також демонструють стабільність. Що стосується кількості активних хворих, то динаміка зростання зменшилася», - сказав прем’єр.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 6506 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Дніпропетровській, Харківській, Львівській областях.

Раніше повідомлялося, що у всіх областях України циркулює "британський" штам коронавірусу.

Нагадаємо, в Україні шість областей відповідають нормі COVID-госпіталізацій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Коронавірус
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19