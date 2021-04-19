Декілька областей близькі до виходу з "червоної зони", ситуація з COVID в Києві досі складна, - Шмигаль
За минулий тиждень по всій Україні захворіло на коронавірус на 14 тисяч менше людей, ніж за попередній. Декілька областей у Центральній та Західній Україні близькі до виходу з "червоної зони" карантину, однак епідситуація в Києві залишається складною.
Про це на традиційній селекторній нараді заявив прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль, передає прес-служба Офісу президента.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що держава готується до Великодніх свят в умовах пандемії. Також очільник уряду повідомив, що за минулий тиждень по всій Україні захворіло на 14 тисяч менше людей, ніж за попередній. За його словами, кілька областей у Центральній та Західній Україні близькі до виходу з «червоної зони», ситуація в місті Києві залишається складною.
Денис Шмигаль розповів, що загалом по Україні для хворих на коронавірусну недугу виділено 77 698 ліжок. З них 67 567 забезпечені киснем. Зайнятих на сьогодні - 44 415.
"Показники завантаженості ліжок за останні три тижні покращилися. Тижневі показники також демонструють стабільність. Що стосується кількості активних хворих, то динаміка зростання зменшилася», - сказав прем’єр.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 6506 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Дніпропетровській, Харківській, Львівській областях.
Раніше повідомлялося, що у всіх областях України циркулює "британський" штам коронавірусу.
Нагадаємо, в Україні шість областей відповідають нормі COVID-госпіталізацій.