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Незначний спад: в Україні 4773 нових випадки коронавірусу

Новость на русском → Київ, П'ятниця 12 лютого 2021 08:20
Незначний спад: в Україні 4773 нових випадки коронавірусу Фото: люди у масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністерство охорони здоров'я України повідомило про 4773 нових випадки коронавірусу в країні. Найбільше нових заражень в Івано-Франківській та Львівській областях.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За його данними, за вчора госпіталізували 2 000 осіб; померли 116 людей та 7 211 осіб одужали.

За вчора зробили 40 899 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 25 835, методом ІФА - 15 064).

Від початку пандемії на COVID-19 захворіли 1 262 867 осіб; одужали 1 106 155 осіб та померли 24 174 людей.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (592), Львівській (373), м. Київ (348), Закарпатській (314), Вінницькій (307) та Дніпропетровській (297) областях.

Нагадаємо, МОЗ планує почати вакцинацію українців від коронавіруса вже з 15 лютого, однак точна дата залежить від одного фактора.

Додамо, у Кабміні заявили, що підготовка інфраструктури для вакцинації від COVID-19 почалася вже у всіх областях України.

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