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У Нідерландах почали відкладати планові операції, щоб звільнити місця для пацієнтів із COVID

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Нідерланди, П'ятниця 19 листопада 2021 16:58
У Нідерландах почали відкладати планові операції, щоб звільнити місця для пацієнтів із COVID Фото: у Нідерландах відкладають планові операції, щоб звільнити місця у лікарнях (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

У п'ятницю, 19 листопада, представники Міністерства охорони здоров'я Нідерландів заявили, що почали відкладати операції для деяких онкологічних і серцевих хворих. На такі заходи медики пішли, щоби звільнити місця у відділеннях інтенсивної терапії під час рекордної хвилі COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Це хворі на рак, яких дійсно потрібно прооперувати протягом шести тижнів після встановлення діагнозу, і це не у всіх випадках. Це також пацієнти із серцевими захворюваннями. Ситуація, звичайно, жахлива для пацієнтів", - розповів представник національної організації, яка розподіляє ресурси лікарень.

Так, за добу 18 листопада в Нідерландах зареєстрували понад 23 000 випадків інфікування COVID. Попередній максимальний денний показник захворюваності був у грудні 2020 року та становив близько 13 000 випадків зараження.

При цьому на сьогодні 85% дорослого населення країни вакциновано. Проте рівень госпіталізації поки що залишається нижчим, ніж був на піку попередньої хвилі у квітні 2020 року. Хоча у МОЗ зазначають, що є затримка між датою зараження та датою вступу до лікарні. Тому медустанови намагаються звільнити ліжка, коли в палатах інтенсивної терапії їх залишається менше 200.

Нагадаємо, МОЗ Нідерландів заявило про брак тестів на коронавірус. Два дні поспіль у країні реєстрували понад 20 тисяч випадків зараження.

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