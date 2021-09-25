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У Нідерландах звільнили чиновницю за критику COVID-паспортів

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Нідерланди, Субота 25 вересня 2021 20:51
У Нідерландах звільнили чиновницю за критику COVID-паспортів Фото: у Нідерландах звільнили чиновницю за критику COVID-паспортів (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Нідерланди звільнили члена Кабінету міністрів Мону Кейзер, яка поставила під сумнів використання COVID-паспортів, що стали обов'язковими в ряді закладів по всій країні. Рішення про звільнення прийняв тимчасовий прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

В офісі Рютте заявили, що заступник міністра економіки Мона Кейзер була звільнена через те, що її публічні коментарі суперечили політиці Кабінету міністрів з такого важливого питання.

Раніше Кейзер в інтерв'ю газеті Telegraaf засумнівалася в обґрунтованості вимог COVID-сертифікатів, які тепер необхідно пред'являти в розважальних закладах країни, в барах і ресторанах.

"Якщо ми опинимося в суспільстві, де нам доведеться боятися один одного, якщо ми не зможемо надати докази, тоді дійсно доведеться задуматися і запитати себе: це той напрямок, в якому ми хочемо рухатися?",- сказала вона в інтерв'ю.

Нагадаємо, що у Латвії з'явилися спеціальні вагони для пасажирів з COVID-паспортами. У них вакциновані жителі країни можуть подорожувати без масок.

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