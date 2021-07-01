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Нідерланди дозволили в'їзд щепленим вакцинами, які використовують в Україні

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Нідерланди, Четвер 01 липня 2021 19:06
Нідерланди дозволили в'їзд щепленим вакцинами, які використовують в Україні Фото: Нідерланди опублікували перелік вакцин, які підходять для в'їзду (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Нідерланди вирішили приймати сертифікати вакцинації від коронавірусу у туристів, які прямують з-за меж Європейського союзу. Влада країни роз'яснила вимоги до сертифікатів та назвала перелік вакцин, які підходять для в'їзду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Нідерландів.

Вимоги до сертифікату вакцинації:

  • виданий після введення схваленої ВООЗ та EMA вакцини;
  • виданий після проходження повного курсу вакцинації;
  • виданий одною з наступних мов: нідерландська, англійська, німецька, французька, італійська, португальська та іспанська;
  • містить наступну інформацію: дані про щепленого, дані про завершення курсу вакцинації, торгову марку та назву виробника вакцини, дату введення кожної дози вакцини, назву країни, де робили щеплення, дані того, хто видав документ, а також підпис та печатку.

Також уряд Нідерландів опублікував список вакцин, після щеплення якими будуть пропускати до країни. Зокрема, у списку є препарати, які застосовуються в Україні. Повний список вакцин виглядає так:

  • Pfizer/BioNTech (Comirnaty);
  • AstraZeneca (Vaxzevria);
  • Johnson & Johnson (Janssen);
  • AstraZeneca (SK Bio);
  • Serum Institute of India (CoviShield);
  • Sinophar;
  • Sinovac (CoronaVac).

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