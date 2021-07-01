Нідерланди дозволили в'їзд щепленим вакцинами, які використовують в Україні
Фото: Нідерланди опублікували перелік вакцин, які підходять для в'їзду (Getty Images)
Нідерланди вирішили приймати сертифікати вакцинації від коронавірусу у туристів, які прямують з-за меж Європейського союзу. Влада країни роз'яснила вимоги до сертифікатів та назвала перелік вакцин, які підходять для в'їзду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Нідерландів.
Вимоги до сертифікату вакцинації:
- виданий після введення схваленої ВООЗ та EMA вакцини;
- виданий після проходження повного курсу вакцинації;
- виданий одною з наступних мов: нідерландська, англійська, німецька, французька, італійська, португальська та іспанська;
- містить наступну інформацію: дані про щепленого, дані про завершення курсу вакцинації, торгову марку та назву виробника вакцини, дату введення кожної дози вакцини, назву країни, де робили щеплення, дані того, хто видав документ, а також підпис та печатку.
Також уряд Нідерландів опублікував список вакцин, після щеплення якими будуть пропускати до країни. Зокрема, у списку є препарати, які застосовуються в Україні. Повний список вакцин виглядає так:
- Pfizer/BioNTech (Comirnaty);
- AstraZeneca (Vaxzevria);
- Johnson & Johnson (Janssen);
- AstraZeneca (SK Bio);
- Serum Institute of India (CoviShield);
- Sinophar;
- Sinovac (CoronaVac).