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Норвегія посилить COVID-обмеження на Різдво і Новий Рік

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Норвегія, Середа 08 грудня 2021 15:48
Норвегія посилить COVID-обмеження на Різдво і Новий Рік Фото: Норвегія посилить COVID-обмеження на свята (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

Уряд Норвегії прийняв ряд обмежень на період різдвяних і новорічних свят, щоб зменшити соціальні контакти і запобігти поширенню коронавірусу. Нові обмеження набудуть чинності в четвер, 9 грудня.

Про це ссообщает РБК-Україна з посиланням на The Local.

Нові обмеження набудуть чинності в четвер, 9 грудня, і діятимуть протягом чотирьох тижнів. Вони будуть повторно оцінені через два тижні, 23 грудня.

"Соціальне дистанціювання, маски для обличчя, рекомендовані обмеження для прийняття гостей вдома і обмеження в громадських місцях, в тому числі правила вживання алкоголю, будуть введені в святковий період в Норвегії", - пише видання.

Зокрема, в різдвяний період буде рекомендовано максимум 10 гостей вдома. Рекомендований ліміт можна збільшити до 20 напередодні Різдва або для вечірки. Норвежців також попросили спробувати обмежити свої соціальні контакти.

Громадянам рекомендують дотримуватися соціальної дистанції в один метр. Однак це не стосується дітей в дитячих садах і початкових класах, а також тих, хто працює з дітьми, молоддю і т. д.

Маски необхідно носити, коли неможливо дотримати соціальну дистанцію в магазинах, торгових центрах, ресторанах, громадському транспорті, таксі і на зупинках громадського транспорту.

Максимум 20 осіб зможуть зустрітися на приватних зборах в громадських місцях або орендованих приміщеннях. Крім того, опівночі припиняється подача алкоголю в місцях з ліцензією на продаж алкогольних напоїв.

На масових заходах можуть зустрічатися до 3 груп по 200 осіб, де є фіксовані місця і соціальна дистанція в два метри.

Нагадаємо, уряд Румунії планує 8 грудня послабити COVID-обмеження на період новорічних та різдвяних свят. При цьому в країні хочуть посилити правила в'їзду через штам коронавірусу "Омікрон".

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