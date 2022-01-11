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Нова хвиля COVID. Коли очікувати стрімкий ріст захворюваності: прогноз медиків

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Херсонська область, Вівторок 11 січня 2022 11:32
Нова хвиля COVID. Коли очікувати стрімкий ріст захворюваності: прогноз медиків Фото: медики заявляють про початок четвертої хвилі коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні розпочинається нова, четверта хвиля коронавірусу. Високі показники заражень очікуються вже за два тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного санітарного лікаря Херсонської області Юрія Ромаскевича у Facebook.

"Поступове наростання захворюваності на COVID-19 почалося, тобто ми можемо говорити про початок 4-ої хвилі", - сказав Ромаскевич.

За його словами, наразі невисокі темпи приросту обумовлені насамперед незначною часткою серед інфікованих, пацієнтів, заражених штамом "Омікрон".

"У міру зростання його ("Омікрону" - ред.) частки в загальній структурі хворих зростатиме і інтенсивність епідемічного процесу. Високі показники захворюваності матимемо через 10-15 днів", - наголосив Ромаскевич.

Разом з тим він зазначив, що пікові показники COVID-захворюваності слід очікувати у лютому-березні цього року.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що Україні не вдасться уникнути нової хвилі коронавірусу через стрімке поширення нового штаму "Омікрон" та зазначав, що вона очікується вже на початку 2022 року.

Додамо, своєю чергою головний санітарний лікар Ігор Кузін допустив можливість введення локдауну в Україні через "Омікрон".

При цьому прем'єр-міністр України Денис Шмигаль раніше заявив, що Кабінет міністрів більше не планує вводити тотальні локдауни в Україні.

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