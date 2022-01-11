Нова хвиля COVID. Коли очікувати стрімкий ріст захворюваності: прогноз медиків

В Україні розпочинається нова, четверта хвиля коронавірусу. Високі показники заражень очікуються вже за два тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного санітарного лікаря Херсонської області Юрія Ромаскевича у Facebook.

Разом з тим він зазначив, що пікові показники COVID-захворюваності слід очікувати у лютому-березні цього року.

"У міру зростання його ("Омікрону" - ред.) частки в загальній структурі хворих зростатиме і інтенсивність епідемічного процесу. Високі показники захворюваності матимемо через 10-15 днів", - наголосив Ромаскевич.

"Поступове наростання захворюваності на COVID-19 почалося, тобто ми можемо говорити про початок 4-ої хвилі", - сказав Ромаскевич.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що Україні не вдасться уникнути нової хвилі коронавірусу через стрімке поширення нового штаму "Омікрон" та зазначав, що вона очікується вже на початку 2022 року.

Додамо, своєю чергою головний санітарний лікар Ігор Кузін допустив можливість введення локдауну в Україні через "Омікрон".

При цьому прем'єр-міністр України Денис Шмигаль раніше заявив, що Кабінет міністрів більше не планує вводити тотальні локдауни в Україні.