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Нову партію ліків проти коронавірусу розвезуть по регіонах України, - МОЗ

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Україна, Середа 27 жовтня 2021 14:47
Нову партію ліків проти коронавірусу розвезуть по регіонах України, - МОЗ Фото: нову партію ліків проти коронавірусу розвезуть по регіонах України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство охорони здоров’я розподілило по регіонах України препарат "Біовен" для лікування коронавірусу. Його почнуть розвозити по областях вже сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.

Вказано, що препарат буде застосовуватись для лікування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, що перебувають у стаціонарах.

Так, від сьогодні розпочнеться розвезення ліків в такі регіони:

  • 27 жовтня першу партію направлять до Києва та Київської області;
  • 28 жовтня - до Волинської та Рівненської областей;
  • 3 листопада - до решти регіонів України.

Як додають у відомстві, загалом планується розвезти по регіонах 7 557 флаконів, що має покрити 100% потреб медзакладів.

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