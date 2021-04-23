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Нову партію вакцини AstraZeneca використають за два тижні, - Ляшко

Новость на русском → П'ятниця 23 квітня 2021 21:32
Нову партію вакцини AstraZeneca використають за два тижні, - Ляшко Фото: головний санлікар Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Вакцинація новою партією препарату AstraZeneca почнеться з наступного тижня. Її планують використати за два тижні.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в Facebook.

Він зазначив, що вакцина вже розмитнена та знаходиться на національному складі.

"На початку наступного тижня буде доставлена у всі області України... 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio, навіть за сьогоднішніх темпів імунізації, буде використана протягом 2 тижнів. Нею будуть щеплювати пріоритетні групи та людей віком 65+", - написав Ляшко.

Він додав, що "в разі потреби" частина партії буде залишена для щеплення другою дозою тих громадян, яких вже вакцинували AstraZeneca/CoviShield. Вакцинація другою дозою почнеться з 19 травня.

Нагадаємо, сьогодні в рамках COVAX в Україну прибули 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio, виробленої в Південній Кореї.

Як писало РБК-Україна, в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що вакцинація від коронавірусу другою дозою препарату Covishield виробництва AstraZeneca відбудеться через 12 тижнів після першої. Тобто вакцинувати другою дозою почнуть після 18 травня.

Першу партію AstraZeneca - 500 тисяч доз - витратили на введення першої дози. Вона прибула в Україну в кінці лютого з Індії.

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