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Нові COVID-сертифікати. В "Дії" з'являться тестові версії документів

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Україна, Вівторок 26 жовтня 2021 14:45
Нові COVID-сертифікати. В "Дії" з'являться тестові версії документів Фото: в "Дії" з'являться тестові версії нових COVID-сертифікатів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні анонсували запуск тестових версій COVID-сертифікатів в "Дії". Мова йде про документи, які засвідчують одужання від коронавірусу або результат негативного ПЛР-тесту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова в Telegram.

Зокрема, для запуску тестової версії сертифікату про результат тестування вже приєднали першу лабораторію до медичної інформаційної системи.

Разом з тим, запуск бета-тестування сертифікатів для тих, хто перехворів на COVID-19 залежатиме від того, наскільки швидко відбудеться інтеграція лабораторій із системою та якістю даних лабораторій.

За словами міністра, запуск нових функцій планують протягом 2-4 днів.

Нагадаємо, вакциновані українці наразі можуть згенерувати в додатку як внутрішній, так і міжнародний COVID-сертифікати.

Зазначимо, що внутрішній сертифікат може бути двох кольорів: в залежності від кількості отриманих щеплень від коронавірусу.

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