Нові COVID-сертифікати. В "Дії" з'являться тестові версії документів

В Україні анонсували запуск тестових версій COVID-сертифікатів в "Дії". Мова йде про документи, які засвідчують одужання від коронавірусу або результат негативного ПЛР-тесту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова в Telegram.

Зокрема, для запуску тестової версії сертифікату про результат тестування вже приєднали першу лабораторію до медичної інформаційної системи. Разом з тим, запуск бета-тестування сертифікатів для тих, хто перехворів на COVID-19 залежатиме від того, наскільки швидко відбудеться інтеграція лабораторій із системою та якістю даних лабораторій. За словами міністра, запуск нових функцій планують протягом 2-4 днів.