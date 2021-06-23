Новий антирекорд з лютого. У Британії різко зросла кількість випадків COVID за добу

Велика Британія 23 червня повідомила про 16 135 нових випадків коронавірусу. Це є найвищим щоденним показником з початку лютого.

Про це повідомляє Sky News .

"Сьогодні зафіксовано великий стрибок зараження коронавірусом, оголошено про 16 135 підтверджених випадків. Це найвищий щоденний показник з 6 лютого, коли було зареєстровано 18 262 випадки", - зазначає телеканал.

Також за минулу добу було зафіксовано 19 смертей.

При цьому вчора було введено 299 837 перших доз вакцини та 250 875 других доз, хоча ця цифра має бути більшою після усунення технічних проблем у звітах щодо коронавірусу.