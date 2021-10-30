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Новий рекорд щеплень: в Україні вакцинували ще понад 317 тисяч людей

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Україна, Субота 30 жовтня 2021 08:54
Новий рекорд щеплень: в Україні вакцинували ще понад 317 тисяч людей Фото: в Україні вакцинували ще понад 317 тисяч людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу щеплення від коронавірусу отримали 317 209 людей. Це найбільший показник від початку вакцинальної кампанії в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.

Зокрема, вчора першу дозу вакцини отримали 232 698 людей, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 84 511.

Зазначено, що станом на сьогодні, в україні вже імунізовано 10 022 978 людей.

З яких отримали першу дозу вакцини - 10 022 976 людей, повністю імунізовані (отримали дві дози) - 7 377 032 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

У загальній кількості в Україні вже проведено 17 400 008 щеплень.

У МОЗ зазначають, що 94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня були не вакциновані.

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