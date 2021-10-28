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Новий рекорд вакцинації в Україні: в яких регіонах найбільше COVID-щеплень за добу

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Україна, Четвер 28 жовтня 2021 09:24
Новий рекорд вакцинації в Україні: в яких регіонах найбільше COVID-щеплень за добу Фото: в Україні новий рекорд COVID-вакцинації за добу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу проти коронавірусу щепили 291 985 людей. Це рекордний показник від початку вакцинальної кампанії в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані інформаційної системи РНБО.

Зокрема, вчора першу дозу вакцини отримали 212 684 людини, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 79 301.

Регіони-лідери вакцинації

Лідером у країні за проведеними COVID-щепленнями за добу є Київ, там вакцинувалися вчора 27 566 людей.

На другому місті - Дніпропетровська область, де за добу вакциновано 25 978 українців.

Харківська область посідає третє місце за проведеними щепленнями, там за добу від коронавірусу вакцинували 23 048 людей.

Разом з тим, позначку у понад 20 тисяч щеплень за добу тримає і Львівська область - там вчора вакцинували 20 874 особи.

В інших регіонах Україні за добу щепили менше ніж 16 тисяч людей (за вийнятком Одеської - 16 011).

Вакцинація в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 9 576 177 людей.

З яких отримали одну дозу - 9 576 175 людей, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 7 217 383.

Загалом в Україні проведено 16 793 558 щеплень.

Нагадаємо, за словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, на сьогодні хоч однією дозою вакцинувалися вже 30% дорослих українців.

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