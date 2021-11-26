Новий штам COVID. Чи буде Україна обмежувати в'їзд в країну

Україна поки не планує вводити обмеження або заборону на в'їзд з країн, де виявлена нова мутація коронавірусу B.1.1.529. Зміни у чинну на цей момент "карантинну постанову" будуть вноситися в залежності від епідеміологічної ситуації.

Про це РБК-Україна повідомили в міністерстві охорони здоров'я України.

"В Україні запроваджено ефективні карантинні норми, в тому числі ті, що стосуються перетину державного кордону громадянами України та іноземцями. Всі вони викладені в постанові Кабінету Міністрів України №1236 від 09.12.2020 (зі змінами)", - сказали в МОЗ.

У відомстві підкреслили, що зміни до "карантинної постанови" вноситимуться з урахуванням рівня охоплення щепленнями і в залежності від епідемічної ситуації в Україні та світі.

У міністерстві нагадали перелік документів та правила в'їзду на територію країни для іноземців та громадян України, які діють на сьогодні.

Правила для в'їзду іноземців

Громадянам інших країн для в'їзду в Україну потрібно мати страховий поліс на випадок захворювання коронавірусом і один з наступних документів:

негативний результат ПЛР-тесту або тесту на антиген, зроблені не більше ніж за 72 години до перетину кордону;

сертифікат про проходження повного курсу вакцинації від коронавірусу міжнародного зразка, препаратами, дозволеними для застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).

Довідки про тестування і вакцинації не потрібні від дітей до 18 років.



Правила для в'їзду громадян України

Українці можуть перетнути кордон при поверненні з будь-якої країни при наявності одного з наступних документів:

сертифікат про проходження повного курсу вакцинації від коронавірусу міжнародного зразка, препаратами, дозволеними ВООЗ;

довідки про перше щеплення від коронавірусу.

У разі відсутності цих документів українці та іноземці старше 18 років, встановити додаток "Вдома" для контролю самоізоляції. Вона припиняється, якщо протягом 72 годин з моменту в'їзду буде отримано ще один негативний тест.

У разі неможливості використовувати додаток "дія" людина буде перебувати в обсервації.

Важливо! Додаток "Вдома" не контролює і не обмежує пересування користувача перші 72 години після перетину кордону. Контроль самоізоляції починається з третьої доби або при позитивному тесті на коронавірус.

Правила в'їзду з Росії та Індії

Для всіх нещеплених, незалежно від громадянства, які прибули в Україну з Росії або Індії і перебували на території цих країн більш як 7 днів, протягом останніх двох тижнів, діють більш жорсткі правила перебування на самоізоляції. Зокрема, для них встановлена обов'язкова 14-денна самоізоляція без права її дострокового завершення.