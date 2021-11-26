ru ua
Пт, 26 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Новий штам COVID. Чи буде Україна обмежувати в'їзд в країну

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 26 листопада 2021 17:52
Новий штам COVID. Чи буде Україна обмежувати в'їзд в країну Фото: у МОЗ розповіли, чи закриє Україна кордон через новий штам коронавірусу (Getty Images)
Автор: Владислав Красінський

Україна поки не планує вводити обмеження або заборону на в'їзд з країн, де виявлена нова мутація коронавірусу B.1.1.529. Зміни у чинну на цей момент "карантинну постанову" будуть вноситися в залежності від епідеміологічної ситуації.

Про це РБК-Україна повідомили в міністерстві охорони здоров'я України.

"В Україні запроваджено ефективні карантинні норми, в тому числі ті, що стосуються перетину державного кордону громадянами України та іноземцями. Всі вони викладені в постанові Кабінету Міністрів України №1236 від 09.12.2020 (зі змінами)", - сказали в МОЗ.

У відомстві підкреслили, що зміни до "карантинної постанови" вноситимуться з урахуванням рівня охоплення щепленнями і в залежності від епідемічної ситуації в Україні та світі.

У міністерстві нагадали перелік документів та правила в'їзду на територію країни для іноземців та громадян України, які діють на сьогодні.

Правила для в'їзду іноземців

Громадянам інших країн для в'їзду в Україну потрібно мати страховий поліс на випадок захворювання коронавірусом і один з наступних документів:

  • негативний результат ПЛР-тесту або тесту на антиген, зроблені не більше ніж за 72 години до перетину кордону;
  • сертифікат про проходження повного курсу вакцинації від коронавірусу міжнародного зразка, препаратами, дозволеними для застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).

Довідки про тестування і вакцинації не потрібні від дітей до 18 років.

Правила для в'їзду громадян України

Українці можуть перетнути кордон при поверненні з будь-якої країни при наявності одного з наступних документів:

  • сертифікат про проходження повного курсу вакцинації від коронавірусу міжнародного зразка, препаратами, дозволеними ВООЗ;
  • довідки про перше щеплення від коронавірусу.

У разі відсутності цих документів українці та іноземці старше 18 років, встановити додаток "Вдома" для контролю самоізоляції. Вона припиняється, якщо протягом 72 годин з моменту в'їзду буде отримано ще один негативний тест.

У разі неможливості використовувати додаток "дія" людина буде перебувати в обсервації.

Важливо! Додаток "Вдома" не контролює і не обмежує пересування користувача перші 72 години після перетину кордону. Контроль самоізоляції починається з третьої доби або при позитивному тесті на коронавірус.

Правила в'їзду з Росії та Індії

Для всіх нещеплених, незалежно від громадянства, які прибули в Україну з Росії або Індії і перебували на території цих країн більш як 7 днів, протягом останніх двох тижнів, діють більш жорсткі правила перебування на самоізоляції. Зокрема, для них встановлена обов'язкова 14-денна самоізоляція без права її дострокового завершення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус