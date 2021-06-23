Чи потрібен українцям COVID-тест на кордоні: відповідь МОЗ
Україна ввела обов'язковий тест для в'їзду на територію країни для людей, які їдуть з чотирьох країн. Негативний тест на коронавірус буде потрібно іноземцям та особам, які повертаються з чотирьох країн.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін.
За словами санлікаря, вимога щодо COVID-тесту поширюється лише на іноземних громадян. Українцям робити тест на кордоні не потрібно.
"Тест необхідний буде для іноземців і тільки для громадян, які їдуть з Республіки Індія, Російської Федерації, Португалії та Великобританії", - повідомив він.
Нагадаємо, обмеження почне діяти з 25 червня.
Сьогодні стало відомо про підтвердженні двох випадків зараження штамом "Дельта" в Україні. Інфіковані особи зараз лікуються в столичній лікарні.