ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Чи потрібен українцям COVID-тест на кордоні: відповідь МОЗ

Новость на русском →
Україна, Середа 23 червня 2021 21:02
Чи потрібен українцям COVID-тест на кордоні: відповідь МОЗ Фото: головний санітарний лікар України Ігор Кузін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Україна ввела обов'язковий тест для в'їзду на територію країни для людей, які їдуть з чотирьох країн. Негативний тест на коронавірус буде потрібно іноземцям та особам, які повертаються з чотирьох країн.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За словами санлікаря, вимога щодо COVID-тесту поширюється лише на іноземних громадян. Українцям робити тест на кордоні не потрібно.

"Тест необхідний буде для іноземців і тільки для громадян, які їдуть з Республіки Індія, Російської Федерації, Португалії та Великобританії", - повідомив він.

Нагадаємо, обмеження почне діяти з 25 червня.

Сьогодні стало відомо про підтвердженні двох випадків зараження штамом "Дельта" в Україні. Інфіковані особи зараз лікуються в столичній лікарні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України тесты Карантин Коронавірус
Карантин в Україні
Карантин в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19