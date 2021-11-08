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Коли потрібно вакцинуватися перехворілим на COVID: рекомендація CDC

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Україна, Понеділок 08 листопада 2021 16:05
Коли потрібно вакцинуватися перехворілим на COVID: рекомендація CDC Фото: коли можна вакцинуватися після одужання від COVID (Getty Images)
Автор: Сергій Щербина

Людям, які перехворіли на коронавірус, все одно потрібно вакцинуватися від COVID-19. Однак конкретні терміни щеплення після одужання потрібно обговорювати з власним лікарем.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав імунолог Центру з контролю захворювань (CDC) США Умід Шарапов.

За словами Шарапова, питання вакцинації після одужання від коронавірусу ставилося протягом всієї пандемії.

"Якщо ви подивитеся на рекомендації CDC і на останні дослідження, вони говорять про те, що ті, хто перехворів, теж повинні вакцинуватися через кілька місяців після одужання, через 90 днів і так далі. Ці питання, конкретні терміни потрібно обговорити зі своїм лікарем", - сказав він.

Нагадаємо, імунолог Шарапов також розповів, який імунітет сильніший - після одужання чи після вакцинації.

Крім того, як писало РБК-Україна, американські вчені розповіли, скільки перехворілих на COVID-19 не мають антитіл.

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