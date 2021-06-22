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В ОАЕ запустили безкоштовну COVID-вакцинацію для туристів

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Абу-Дабі, Вівторок 22 червня 2021 13:13
В ОАЕ запустили безкоштовну COVID-вакцинацію для туристів Фото: в ОАЕ запустили безкоштовну COVID-вакцинацію для туристів (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Абу-Дабі, столиця Об'єднаних Арабських Еміратів, пропонує туристам безплатні щеплення проти COVID-19. Раніше їх робили громадянам ОАЕ та особам, що мають постійну візу.

Про це з посиланням на орган охорони здоров'я Абу-Дабі (SEHA) повідомляє Reuters.

Відвідувачі з візами, виданими Абу-Дабі, та власники паспортів, які мають право на туристичну візу, при прибутті в ОАЕ через Абу-Дабі можуть забронювати безкоштовні вакцини.

Власники документів про право на проживання або в'їзних віз, термін дії яких закінчився, також мають право на безкоштовні щеплення в Абу-Дабі.

Влада охорони здоров’я ОАЕ заявила цього місяця, що майже 85% населення отримали принаймні одну дозу вакцини. При цьому не було озвучено, скільки людей отримали дві дози.

За останній місяць кількість заражень в ОАЕ зросла, і в Абу-Дабі все ще існують обмеження на в'їзд, включаючи домашній карантин та ПЛР-тестування з інтервалом після прибуття. Люди, які їдуть з інших еміратів, також проходять тестування.

Мандрівники з 27 країн, включаючи Китай, Німеччину та США, можуть в'їжджати без карантину після прибуття. SEHA в Абу-Дабі пропонує вакцини китайського державного виробника ліків Sinopharm та Pfizer/BioNTech.

Нагадаємо, в травні Об'єднані Арабські Емірати оголосили про початок розповсюдження в країні вакцини від COVID-19 місцевого виробництва. Вона називається Hayat-Vax.

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