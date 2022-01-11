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Обов'язкова вакцинація від COVID: дедлайн для медиків та комунальників перенесли

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Київ, Вівторок 11 січня 2022 16:32
Обов'язкова вакцинація від COVID: дедлайн для медиків та комунальників перенесли Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Новий перелік професій, представники яких мають пройти обов'язкову вакцинацію від COVID, набуде чинності 31 січня. Раніше повідомлялося, що медики, комунальники і чиновники на місцях мають вакцинуватися до 20 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Список обов'язкових для вакцинації професій розширено представниками:

  • органів місцевого самоврядування;
  • закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності;
  • комунальних підприємств, установ та організацій.

Також повідомляються, що працівники, які не отримають як мінімум одну дозу до 31 січня, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати. Вимога не стосується тих, у кого є підтверджений медичний відвід.

Як зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, на сьогодні у світі фіксується зростання кількості випадків інфікування штамом "Омікрон". При зараженні цим штамом ризик госпіталізації нижче на 65% для пацієнтів, які отримали дві дози вакцини, і на 81% - для тих, хто отримав три дози.

"Але кількість випадків COVID-19, викликаних новим штамом, зростає, що може створити істотне навантаження на медичну систему. Саме тому в Україні і є необхідність розширення переліку професій, для яких вакцинація від COVID-19 обов'язкова", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новий список обов'язкових для вакцинації професій набуде чинності 20 січня.

Відзначимо, щеплення від COVID-19 вже обов'язкові для працівників центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, навчальних закладів усіх рівнів і форм власності, стратегічних підприємств і так далі.

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