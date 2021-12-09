Список професій для обов'язкової вакцинації розширено: кого не пустять на роботу без щеплення

Відсьогодні в Україні розширено список організацій, чиї співробітники повинні обов'язково вакцинуватися від COVID-19. До переліку увійшли працівники соціальної сфери, реабілітаційних центрів, Укрпошти, "Укрзалізниці" та інших важливих для економіки країни підприємств.

Які професії потрапили в новий список

В Україні розширено список організацій, співробітники яких повинні обов'язково робити щеплення від коронавірусу. В іншому випадку вони будуть відсторонені від роботи. Про це йдеться в наказі Міністерства охорони здоров'я України № 2393 від 1 листопада 2021 року, який набирає чинності сьогодні, 9 грудня. Згідно з ним, обов'язкову вакцинацію повинні пройти співробітники:

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

організацій, що надають соціальні послуги, установ соціального захисту дітей, реабілітаційних установ;

підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (Укрпошта, "Укрзалізниця" та інші).

Це вже другий список професій, які підлягають обов'язковій вакцинації. З 8 листопада це правило вже діє для співробітників:

центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;

вузів, технікумів, коледжів, шкіл, дитячих садків, інтернатів та закладів післядипломної освіти незалежно від типу та форми власності.

Які документи необхідно мати

Згідно з наказом, щоб продовжувати ходити на роботу, у співробітників повинен бути один з документів:

довідка про отримання хоча б однієї дози вакцини проти коронавірусу;

сертифікат про повну вакцинацію;

довідка про одужання від COVID-19 (дійсна 3 місяці);

довідка про протипоказання до щеплення.

Співробітники, у яких немає жодного з цих документів, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати на цей період. При цьому звільняти таких людей незаконно. Вони зможуть повернутися на своє робоче місце, як тільки зроблять хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу.

Відповідальність за допуск людей на робоче місце лежить на керівнику підприємства. Якщо під час перевірки буде виявлено, що в установі продовжують працювати співробітники без щеплення, керівник буде зобов'язаний заплатити штраф - 34 тисячі гривень.

Довідка про протипоказання до щеплення

Співробітники, у яких є протипоказання до щеплення, зможуть відвідувати роботу без обмежень. Для цього їм потрібно отримати довідку форми № 028.

Таку довідку видає сімейний або лікуючий лікар, якщо у людини дійсно є тимчасові або постійні протипоказання до вакцинації. При необхідності лікар може направити пацієнта на додаткові обстеження або на консультацію до більш вузького фахівця. На підставі отриманого висновку сімейний лікар приймає рішення, чи можна людині робити щеплення, чи потрібно відстрочити вакцинацію і на який період.

Які можуть бути протипоказання

За даними МОЗ, протипоказання до вакцинації можуть бути постійними, якщо у людини є пожитєєві протипоказання до щеплень, і тимчасовими.

До тимчасових відносять:

гострі захворювання з підвищенням температури понад 38,0 °C. Щеплення робиться після одужання. Довідка видається строком до двох тижнів від початку захворювання;

лікування моноклональними антитілами або реконвалесцентною плазмою. Вакцинація може бути проведена через 90 днів після закінчення терапії. Термін дії довідки - 3 місяці;

введення вакцин проти інших інфекційних захворювань. Вакцинація проти COVID-19 повинна бути проведена через 14 днів після щеплення проти інших інфекційних хвороб (за винятком інактивованої вакцини проти грипу, яку можна вводити одночасно з антиковідною вакциною). Термін дії довідки - 14 днів.

проба з туберкуліном або аналіз крові на туберкульоз (IGRA). Термін дії довідки - до завершення оцінки проби/IGRA;

COVID-19 в анамнезі. Вакцинація може бути відстрочена на три місяці. Відповідно, термін дії довідки - до 3 місяців.

Також абсолютним протипоказанням до щеплення конкретною вакциною може бути анафілактична реакція на першу дозу. У цьому випадку пацієнту рекомендовано робити щеплення від COVID-19 іншим препаратом. Якщо у людини є алергія на один з компонентів вакцини, йому також слід робити щеплення іншою вакциною.

У деяких випадках проводиться вакцинація з пересторогою. Це ситуації, при яких остаточне рішення приймається лікарем з урахуванням переваг над ризиками від щеплення. До таких випадків відносять: