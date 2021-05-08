У черзі на вакцинацію від COVID очікують 590 колективів, - Ляшко

В Україні у черзі на вакцинацію від коронавіруса очікують 590 колективів. Загалом це 79 920 осіб.

Про це розповів головний санлікар України Віктор Ляшко в своєму Facebook .

Він нагадав, що з 1 березня 2021 року в Україні люди, які хочуть вакцинуватись від COVID-19, можуть записатись до листа очікування вакцинації.

Це можна зробити через Єдиний державний вебпортал електронних послуг "Дія", а також через національний контакт-центр МОЗ з питань протидії поширенню COVID-19.

"Станом на сьогодні до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 525 881 особа. Частина людей з листа очікування вже запрошена на вакцинацію і щеплена", - повідомив Ляшко.

Найбільше людей очікують на вакцинацію у Києві (162 516), Львівській(45 070), Дніпропетровскій( 37 272), Київській (37 082) та Харківській (36 260) областях. Наймейше - у Луганській області (2 835).