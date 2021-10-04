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В Одесі в лікарні не приймають важких хворих з COVID-19, - волонтер

Автор: Анна Полисученко

В Одесі в лікарні не приймають важких хворих з COVID-19. Це заявила керівник громадської організації "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку волонтера.

"На даний момент місць в реанімаціях для важких пацієнтів немає. ШВЛ є в табличках звітних за даними стаціонарів, а місць немає", - стверджує волонтер.

Ножевнікова звернулася до відповідальних за місця - департаментів, головлікарів, чергових лікарів приймальних відділень - з проханням не повторювати помилок минулого року і не перекручувати дані.

Також волонтер поділилася кількома ситуаціями, які сталися в Одесі через проблеми з госпіталізацією хворих.

"Пацієнт 83 (немає нирки, онко в ремісії) не щеплений. Ковід підтверджений. Із симптомів - віднялися ноги. Жодного з факторів для госпіталізації з наказу МОЗ немає - сатурація в нормі і далі за списком. Але ноги віднялися. Родичі покаталися з дідом по всіх ковид-стаціонарах - ніде не взяли. У звичайну "Неврологію" не можна - ковід. І в "Ковід" не можна - немає ковід-симптомів. Лікуйтеся як хочете", - заявила Катерина Ножевнікова.

Нагадаємо, що раніше ми писали, що волонтер розповіла, яка ситуація з COVID-19 в Одесі: місця в реанімації закінчилися

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