В Одесі можна буде вакцинуватися від COVID в автобусі

В Одесі запрацює пересувний пункт вакцинації від коронавірусу. Спеціальний вакцинальний автобус вийде на маршрут вже цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думская" .

За словами директора муніципального департаменту охорони здоров'я Левона Нікогосяна, в автобусі працюватиме бригада з трьох медиків. Автобус курсуватиме по місту, щоб вакцинуватися змогли всі охочі.

Автобус буде зупинятися біля ринків, кінцевих зупинок транспорту, а також в інших місцях, де скупчуються люди. Одеситів будуть інформувати про маршрут та зупинки вакцинального автобуса.

Крім того, як розповів Нікогосян, у майбутньому в Одесі планують відкрити пункт вакцинації на Старосінній площі, де розташована кінцева зупинка низки трамвайних маршрутів.