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В Одесі можна буде вакцинуватися від COVID в автобусі

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Одеса, Понеділок 25 жовтня 2021 15:52
В Одесі можна буде вакцинуватися від COVID в автобусі Фото: в Одесі їздитиме вакцинальний автобус (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

В Одесі запрацює пересувний пункт вакцинації від коронавірусу. Спеціальний вакцинальний автобус вийде на маршрут вже цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думская".

За словами директора муніципального департаменту охорони здоров'я Левона Нікогосяна, в автобусі працюватиме бригада з трьох медиків. Автобус курсуватиме по місту, щоб вакцинуватися змогли всі охочі.

Автобус буде зупинятися біля ринків, кінцевих зупинок транспорту, а також в інших місцях, де скупчуються люди. Одеситів будуть інформувати про маршрут та зупинки вакцинального автобуса.

Крім того, як розповів Нікогосян, у майбутньому в Одесі планують відкрити пункт вакцинації на Старосінній площі, де розташована кінцева зупинка низки трамвайних маршрутів.

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