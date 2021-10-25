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В Одесі на ринок "Сьомий кілометр" пускатимуть тільки COVID-безпечних

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Одеса, Понеділок 25 жовтня 2021 20:11
В Одесі на ринок "Сьомий кілометр" пускатимуть тільки COVID-безпечних Фото: в Одесі на ринок "Сьомий кілометр" пускатимуть тільки covid-безпечних (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

В Одесі прийняли рішення почати пускати на ринок "Сьомий кілометр" при наявності сертифіката про вакцинацію або ПЛР-тесту. Нововведення набуде чинності у вівторок, 26 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "сьомого кілометра".

Для відвідування ринку буде необхідно пред'явити сертифікат про вакцинацію або негативний результат тесту на COVID. Зокрема, підходять результати ПЛР або експрес-тесту на коронавірус.

Також відвідувач може пред'явити довідку про те, що він перехворів протягом останніх 180 днів.

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