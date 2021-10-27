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В Одеському COVID-центрі киснева криза: пацієнтів перевозять в інші лікарні

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Україна, Середа 27 жовтня 2021 00:49
В Одеському COVID-центрі киснева криза: пацієнтів перевозять в інші лікарні Фото: в одеській лікарні не вистачає кисню для хворих COVID-19 (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Наталья Скороход

На одеський Слобідці в лікарні не вистачає кисню для хворих COVID-19. Пацієнтів екстрено перевозять з однієї клініки в іншу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Думська.

Відзначається, що прямо зараз медики перевозять пацієнтів з відділення обласного центру соціально значущих хвороб, розташованого на вул. Миколи Міхновського, в інший стаціонар - на вул. Ядова.

Причина екстреної евакуації - гостра нестача медичного кисню. У лікарні на Ядова є кріоциліндр на 14 тонн кисню, а на Міхновського кисню немає зовсім.

Всього медики мають намір перевезти в лікарню на Ядова 43 пацієнта з коронавірусом. Стан хворих - від легкого до виключно важкого. Перенаправлення пацієнтів здійснюють бригади швидкої допомоги.

Також відомо, що для забезпечення безперебійної роботи кисневої станції співробітники ДТЕК «Одеські електромережі» доставили на місце потужний електрогенератор.

Завідуюча інфекційним відділенням зазначила, що кисень витрачається дуже швидко через велику кількість хворих. В середньому, в день йде по 2 тонни кисню.

Нагадаємо, що в Одесі центри вакцинації працюватимуть щодня через складну ситуацію з коронавірусом. Отримати вакцину можна не тільки в лікарнях, але і в торгових центрах міста.

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