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Одна область України демонструє погані показники COVID-госпіталізацій

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Тернопільська область, Вівторок 10 серпня 2021 09:18
Одна область України демонструє погані показники COVID-госпіталізацій Фото: одна область України демонструє погані показники COVID-госпіталізацій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Станом на сьогодні, 10 серпня всі регіони України знаходяться у "зеленій" зоні карантину. Проте, у Тернопільській області один з епідеміологічних показників не у межах норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Так, в Тернопільській області третій день поспіль "зеленому" рівню епідбезпеки не відповідає показник динаміки госпіталізацій.

За останніми даними, він у даному регіоні становить 115,4%, а ще напередодні був у межах 147,6%-176,5%.

При цьому у Рівненській області, в якій ще вчора було перевищення норми по цьому ж показнику, наразі динаміка госпіталізації різко знизилася і становить 16%.

Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу з коронавірусом госпіталізували 335 осіб.

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