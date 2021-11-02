Жодної смерті через вакцинацію від коронавірусу в Україні не зафіксовано, - МОЗ

В Україні частота несприятливих подій після імунізації (НППІ) від коронавірусу становить 0,1%. Жодного летального випадку через COVID-вакцинацію в країні не зафіксовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.

Як пояснила директор департаменту фармаконагляду Державного експертного центру (ДЕЦ) Тетяна Башкатова, лікар зобов'язаний звітувати про НППІ, які зафіксовані у пацієнта протягом 30 днів, однак він не повинен самостійно робити висновки щодо їх причин.

Експерт розповіла, що більшість несприятливих подій після імунізації, про які стало відомо ДЕЦ, - це звичні для медиків прояви, а саме:

почервоніння шкіри,

головний біль,

нездужання,

міалгія (болі в м'язах),

підвищення температури тіла тощо.

Разом з тим, в Україні було зареєстровано 14 випадків анафілаксії на близько 17 млн введених доз. У МОЗ пояснюють, що це дуже низька частота.

"Жоден летальний випадок внаслідок вакцинації не зареєстрований...профіль безпеки вакцин від COVID-19 є сприятливим і користь значно перевищує ризик", - резюмували в МОЗ.