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Всі схвалені covid-вакцини ефективні проти штаму "Дельта", - МОЗ

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Київ, П'ятниця 25 червня 2021 19:02
Всі схвалені covid-вакцини ефективні проти штаму "Дельта", - МОЗ Фото: головний санітарний лікар України Ігор Кузін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Всі вакцини від коронавірусу, які схвалені міжнародними регуляторами, однаково ефективні проти нового штаму "Дельта". Серед його особливостей - здатність швидко передаватися від людини до людини.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За його словами, показники ефективності вакцин від коронавірусу відрізняються залежно від типу препарату. Однак опубліковані дані дозволяють зробити висновок, що вони здатні протистояти штаму "Дельта".

"Спостерігається незначне зниження ефективності, але воно знаходиться в межах 5-6% від заявленої ефективності вакцини", - уточнив він.

Кузін зазначив, що якщо вакцина ефективна проти звичайного коронавірусу на 95%, то стосовно штаму "Дельта" це показник буде близько 90%.

"Не менш важливо те, що будь - яка вакцина яка є на ринку, в тому числі і українському, знижує не тільки ризик захворіти, а й ризики госпіталізації і смерті, внаслідок захворювання коронавірусною інфекцією", - додав головний санлікар.

Він підкреслив, що на сьогодні вакцинація - єдиний шлях побороти коронавірусну хворобу і убезпечити себе від цієї інфекції.

Кузін додав, що особливість штаму "Дельта" полягає в його здатності швидко передаватися від людини до людини. "І викликає велику кількість випадків, що вимагають інтенсивної терапії та реанімаційних заходів", - уточнив він, нагадавши, що в Україні виявили два випадки зараження штамом "Дельта".

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що індійський варіант коронавірусу "Дельта" в два рази більш заразний, ніж початковий штам, виявлений в Ухані.

Зазначимо, сьогодні, 25 червня, Кабмін України затвердив рекомендації Ради національної безпеки і оборони щодо протидії штаму коронавірусу "Дельта".

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