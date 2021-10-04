В "Охматдиті" Львівської області рекордна кількість хворих на COVID-19 дітей

В дитячій клінічній лікарні Львівської області "Охматдит" наразі лікуються 41 хвора на коронавірус дитина. Це рекордна кількість для закладу за увесь час пандемії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу лікарні.

"41 дитина з підтвердженим COVID-19 – це наш рекорд за увесь час пандемії! Саме стільки сьогодні у нас дітей у нашому особливому відділенні. Це діти від кількох місяців і до 18 років", - пише пресслужба.

Зазначається, що усі пацієнти лікуються відповідно до протоколів й не потребують інтенсивної терапії та реанімації.

Пресслужба відзначає, що у разі виявлення симптомів коронавірусу у дитини - необхідно звернутися до сімейного лікаря. Якщо її стан погіршується - повідомити про це у "швидку". Сьогодні "Охматдит" є єдиною дитячою клінічною лікарнею, яка приймає хворих на коронавірус неповнолітніх.