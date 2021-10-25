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Окупанти виставили блокпости навколо Севастополя через ситуацію з COVID

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Севастополь, Понеділок 25 жовтня 2021 18:55
Окупанти виставили блокпости навколо Севастополя через ситуацію з COVID Фото: окупанти в Криму (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Окупаційна влада Севастополя виставила блокпости на всіх в'їздах до міста. На них перевірятимуть сертифікати про вакцинацію від COVID-19 або документи, які підтверджують, що людина не заражена коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалії".

Повідомляється, що про заходи оголосив "глава уряду" Севастополя Михайло Развожаєв. За його словами, в місті вже почалося скасування бронювання в місцях розміщення, але потрібно запобігти роботі неофіційних місць розміщення, якими користуються туристи.

Також повідомляється, що в Севастополі зафіксовано черговий максимум добової захворюваності на COVID-19 за весь час пандемії - 328 нових випадків. За минулу добу померли 15 осіб у віці від 43 до 90 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупований Крим б'є антирекорди по добовій захворюваності на COVID-19.

А через високу смертність з навантаженням не справляються місцеві морги.

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