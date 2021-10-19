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В окупованому Криму ввели обов'язкову вакцинацію: для кого саме

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Крим, Вівторок 19 жовтня 2021 11:37
В окупованому Криму ввели обов'язкову вакцинацію: для кого саме Фото: в окупованому Криму ввели обов'язкову вакцинацію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Окупаційна влада Криму ввела обов'язкову вакцинацію для низки професій. Мова йде, зокрема, про вчителів, медиків та обслуговуючого персоналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну "постанову".

Як пояснив так званий "т.в.о. головного санітарного лікаря по Криму" Дмитро Крутіков, таке рішення було ухвалено у зв'язку зі стрімким ростом випадків коронавірусу на півострові.

Так, у список професій обов'язкової вакцинації увійшли:

  • вчителі,
  • медики,
  • соціальні робітники,
  • продавці,
  • працівники у сфері громадського харчування.

Крім того, щеплення, за рішенням окупаційної влади, необхідно також зробити: працівникам готелів, громадського транспорту (в тому числі таксі), салонів краси, фітнес-центрів, басейнів, поштових відділень, сфери ЖКГ та енергетики, культурних і виставкових заходів, театрів, кінотеатрів.

Також під обов'язкову вакцинацію потрапляють державні і муніципальні службовці, працівники органів так званої "влади".

Вказано, що до 15 листопада необхідно щепити 80% працівників від чисельності штату, а повну імунізацію пройти до 20 грудня.

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