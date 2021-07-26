ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Близько 90% COVID-випадків в Чехії спричинені штамом "Дельта"

Новость на русском →
Чехія, Понеділок 26 липня 2021 20:34
Близько 90% COVID-випадків в Чехії спричинені штамом "Дельта" Фото: близько 90% COVID-випадків в Чехії спричинені штамом "Дельта" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

З 9 по 23 липня в Чехії, 87% усіх випадків зараження на COVID були спричинені штамом “Дельта”. У 20 випадків був виявлений варіант "Дельта-плюс".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Чеське радіо.

Згідно з інформацією, яку надав Державний інститут охорони здоров’я Чехії, що входить до складу МОЗ, експерти виявили 87% випадків зараження штамом "Дельта" серед 2186 позитивних тестів, що були зроблені протягом двох тижнів, з 9 по 23 липня.

Зокрема, також були виявлені 20 випадків спричинені штамом "Дельта-плюс".

Читайте РБК-Україна в Google News
Чехия Коронавірус Коронавірус "Дельта"
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус