"Омікрон" став найбільш поширеним штамом COVID-19 в ПАР

Новий штам коронавірусу "Омікрон" вже став переважаючим в Південно-Африканській Республіці. Кількість захворювань істотно збільшилася по всій території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

"Національний інститут вірусології ПАР заявив, що більше 70% всіх захворювань COVID-19 за останній місяць викликані цим штамом вірусу", - пише видання.

Як стало відомо, за останню добу в ПАР було зафіксовано понад 8,5 тисяч нових випадків зараження коронавірусною інфекцією, причому в багатьох частинах країни кількість захворювань істотно збільшилася.

"Також збільшилася кількість госпіталізацій. В Інституті вірусології заявляють, що більшість госпіталізованих не були вакциновані. Чиновники вже заявляють про початок четвертої хвилі пандемії в країні", - пише видання.