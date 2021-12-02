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"Омікрон" став найбільш поширеним штамом COVID-19 в ПАР

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ПАР, Четвер 02 грудня 2021 15:04
"Омікрон" став найбільш поширеним штамом COVID-19 в ПАР Фото: "Омікрон" став найбільш поширеним штамом в ПАР (Stefano Guidi / Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Новий штам коронавірусу "Омікрон" вже став переважаючим в Південно-Африканській Республіці. Кількість захворювань істотно збільшилася по всій території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

"Національний інститут вірусології ПАР заявив, що більше 70% всіх захворювань COVID-19 за останній місяць викликані цим штамом вірусу", - пише видання.

Як стало відомо, за останню добу в ПАР було зафіксовано понад 8,5 тисяч нових випадків зараження коронавірусною інфекцією, причому в багатьох частинах країни кількість захворювань істотно збільшилася.

"Також збільшилася кількість госпіталізацій. В Інституті вірусології заявляють, що більшість госпіталізованих не були вакциновані. Чиновники вже заявляють про початок четвертої хвилі пандемії в країні", - пише видання.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) направить оперативну групу в Південну Африку, щоб допомогти впоратися зі спалахом нового штаму коронавірусу "Омікрон". Команда буде допомагати з спостереженням і отслежіваеніем контактів.

Відзначити, експерти озвучили версії того, як виник новий штам коронавірусу "Омікрон". Він міг виникнути в організмі пацієнта з пригніченим імунітетом.

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