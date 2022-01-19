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"Омікрон" вже в Ужгороді: в яких ще регіонах є новий штам COVID

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Ужгород, Середа 19 січня 2022 13:01
"Омікрон" вже в Ужгороді: в яких ще регіонах є новий штам COVID Фото: у Закарпатській області зафіксували "Омікрон" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Новий штам коронавірусу "Омікрон" зафіксували в Закарпатській області. Зокрема, випадок виявили в Ужгороді.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Закарпатської ОДА.

Перший заступник голови облдержадміністрації Мирослав Білецький повідомив, що із понад двох десятків направлених на дослідження зразків у одному вірусологи підтвердили циркуляцію вірусу "Омікрон".

"Випадок виявили у місті Ужгород", - уточнив він.

Водночас, за його словами, на Закарпатті продовжує домінувати штам "Дельта".

В яких ще регіонах України є "Омікрон"

Як повідомив в коментарі РБК-Україна голова МОЗ Віктор Ляшко, "Омікрон" зафіксовано у таких регіонах:

  • Києві,
  • Дніпропетровській,
  • Житомирській,
  • Київській,
  • Одеській,
  • Полтавській,
  • Тернопільській,
  • Львівська областях.

Зазначимо, що про випадки "Омікрон" повідомляла також місцева влада Чернівецької, Харківської областей. А також цей штам вже є в окупованому Криму.

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