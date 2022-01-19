"Омікрон" вже в Ужгороді: в яких ще регіонах є новий штам COVID
Новий штам коронавірусу "Омікрон" зафіксували в Закарпатській області. Зокрема, випадок виявили в Ужгороді.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Закарпатської ОДА.
Перший заступник голови облдержадміністрації Мирослав Білецький повідомив, що із понад двох десятків направлених на дослідження зразків у одному вірусологи підтвердили циркуляцію вірусу "Омікрон".
"Випадок виявили у місті Ужгород", - уточнив він.
Водночас, за його словами, на Закарпатті продовжує домінувати штам "Дельта".
В яких ще регіонах України є "Омікрон"
Як повідомив в коментарі РБК-Україна голова МОЗ Віктор Ляшко, "Омікрон" зафіксовано у таких регіонах:
- Києві,
- Дніпропетровській,
- Житомирській,
- Київській,
- Одеській,
- Полтавській,
- Тернопільській,
- Львівська областях.
Зазначимо, що про випадки "Омікрон" повідомляла також місцева влада Чернівецької, Харківської областей. А також цей штам вже є в окупованому Криму.