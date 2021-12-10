"Помаранчева" зона розширилась. В одній з "жовтих" областей погіршились COVID-показники

В Україні в "помаранчеву" зону перейшла ще одна область. "Жовтих" регіонів стало менше - 13.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на сайт МОЗ .

"Жовта" зона

Ця зона є найбільшою станом на сьогодні. Втім, вона скоротилась, тепер тут Київ та 12 областей:

Дніпропетровська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська. Чернівецька області.

"Червона" зона

За добу залишилось без змін. В цій зоні 10 регіонів:

Вінницька, Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська.

"Помаранчева" зона

Ця зона розширилась вдвічі. Тепер в неї входять дві області: