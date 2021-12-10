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"Помаранчева" зона розширилась. В одній з "жовтих" областей погіршились COVID-показники

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Одеса, П'ятниця 10 грудня 2021 10:12
"Помаранчева" зона розширилась. В одній з "жовтих" областей погіршились COVID-показники Фото: в Україні розширились "помаранчева" зона (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні в "помаранчеву" зону перейшла ще одна область. "Жовтих" регіонів стало менше - 13.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

&quot;Помаранчева&quot; зона розширилась. В одній з &quot;жовтих&quot; областей погіршились COVID-показники

"Жовта" зона

Ця зона є найбільшою станом на сьогодні. Втім, вона скоротилась, тепер тут Київ та 12 областей:

  1. Дніпропетровська,
  2. Закарпатська,
  3. Івано-Франківська,
  4. Кіровоградська,
  5. Луганська,
  6. Львівська,
  7. Полтавська,
  8. Рівненська,
  9. Тернопільська,
  10. Харківська,
  11. Херсонська.
  12. Чернівецька області.

"Червона" зона

За добу залишилось без змін. В цій зоні 10 регіонів:

  1. Вінницька,
  2. Волинська,
  3. Житомирська,
  4. Запорізька,
  5. Київська,
  6. Миколаївська,
  7. Сумська,
  8. Хмельницька,
  9. Черкаська,
  10. Чернігівська.

"Помаранчева" зона

Ця зона розширилась вдвічі. Тепер в неї входять дві області:

  • Донецька,
  • Одеська.
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