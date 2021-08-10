Восени в світі різко зросте смертність від коронавірусу, - прогноз науковців

Науковці прогнозують, що смертність від коронавірусу почне різко зростати у світі з початку вересня. Вона може сягнути до грудня 5,3 млн людських жертв.

Його прогнози розрізняють офіційно зареєстровану смерть від COVID-19 і додаткові випадки смертей, пов'язані з коронавірусом, включно з летальними, які офіційно не фіксуються.

Кількість людей, які помруть через причини, пов'язані з цією хворобою, згідно з прогнозом, досягне 12 млн.