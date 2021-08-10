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Восени в світі різко зросте смертність від коронавірусу, - прогноз науковців

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Вівторок 10 серпня 2021 12:44
Восени в світі різко зросте смертність від коронавірусу, - прогноз науковців Фото: в світлі очікується різкий ріст хворих на коронавірус (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Науковці прогнозують, що смертність від коронавірусу почне різко зростати у світі з початку вересня. Вона може сягнути до грудня 5,3 млн людських жертв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані американського Інституту показників і оцінки здоров'я.

Його прогнози розрізняють офіційно зареєстровану смерть від COVID-19 і додаткові випадки смертей, пов'язані з коронавірусом, включно з летальними, які офіційно не фіксуються.

Кількість людей, які помруть через причини, пов'язані з цією хворобою, згідно з прогнозом, досягне 12 млн.

Раніше глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що світ вступив в "період реальної небезпеки".

Нагадаємо, минулого тижня кількість випадків COVID у світі перевалила за 200 млн.

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