Восени в Україні ситуація з коронавірусом може бути гіршою, ніж навесні, - епідеміолог
Лікар-епідеміолог Тетяна Чумаченко прогнозує погіршення ситуації з коронавірусом в Україні восени, у порівнянні з весною. Уникнути негативного сценарію допоможе дотримання українцями карантинних обмежень і збільшення темпів вакцинації.
Про це вона повідомила в коментарі РБК-Україна.
"Якщо епідемічна ситуація буде розвиватися так само як зараз, то насправді показники захворюваності можуть бути навіть гіршими, ніж навесні цього року", - сказала Чумаченко.
За її словами, уникнути негативного розвитку ситуації з коронавірусом дозволить дотримання українцями карантинних правил - носіння масок, дотримання соціальної дистанції. Крім того, позитивний вплив матиме збільшення темпів вакцинації.
"Тоді ми можемо очікувати поліпшення або принаймні стабілізації ситуацію", - додала вона.
Нагадавши, в Україні стрімко зростає число нових випадків зараження коронавірусом. За даними на ранок 8 жовтня, в країні з початку пандемії зафіксовано понад 2,5 млн хворих і понад 58 тисяч померлих від наслідків інфекції.