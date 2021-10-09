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Восени в Україні ситуація з коронавірусом може бути гіршою, ніж навесні, - епідеміолог

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Київ, Субота 09 жовтня 2021 09:11
Восени в Україні ситуація з коронавірусом може бути гіршою, ніж навесні, - епідеміолог Фото: восени в Україні ситуація з COVID може бути гірше, ніж навесні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

Лікар-епідеміолог Тетяна Чумаченко прогнозує погіршення ситуації з коронавірусом в Україні восени, у порівнянні з весною. Уникнути негативного сценарію допоможе дотримання українцями карантинних обмежень і збільшення темпів вакцинації.

Про це вона повідомила в коментарі РБК-Україна.

"Якщо епідемічна ситуація буде розвиватися так само як зараз, то насправді показники захворюваності можуть бути навіть гіршими, ніж навесні цього року", - сказала Чумаченко.

За її словами, уникнути негативного розвитку ситуації з коронавірусом дозволить дотримання українцями карантинних правил - носіння масок, дотримання соціальної дистанції. Крім того, позитивний вплив матиме збільшення темпів вакцинації.

"Тоді ми можемо очікувати поліпшення або принаймні стабілізації ситуацію", - додала вона.

Нагадавши, в Україні стрімко зростає число нових випадків зараження коронавірусом. За даними на ранок 8 жовтня, в країні з початку пандемії зафіксовано понад 2,5 млн хворих і понад 58 тисяч померлих від наслідків інфекції.

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