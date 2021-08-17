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Помилки в COVID-сертифікатах: у МОЗ пояснили, як виправити чи внести дані в документ

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Україна, Вівторок 17 серпня 2021 10:56
Помилки в COVID-сертифікатах: у МОЗ пояснили, як виправити чи внести дані в документ Фото: стало відомо, як змінити чи внести дані в COVID-сертифікат (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні наразі діє паперове міжнародне свідоцтво про вакцинацію, а згодом будуть введенні в обіг цифрові COVID-сертифікати. Стало відомо, як внести в документ інформацію або ж змінити її.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр НСЗУ.

Так, аби перевірити, чи внесли дані про вакцинацію, необхідно звернутися до лікаря, з яким уклали декларацію.

Зазначено, що сімейний лікар має право бачити в електронній системі охорони здоров'я всі дані про вакцинацію, бо на основі цих даних він виписує міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

У випадку, якщо лікар не бачить в електронній системі даних про вакцинацію, або ж вони неповні чи неправильно внесені, слід звернутися до пункту, де було зроблене щеплення, адже змінювати дані може лікар який проводив імунізацію.

Відомство зазначає, що з собою потрібно мати паспорт або інший документ, який посвідчує особу.

Нагадаємо, у Міністерстві цифрової трансформації заявили, що Єврокомісія і європейські партнери в найближчі тижні схвалять COVID-сертифікат в додатку "Дія".

Додамо, бета-тестування COVID-сертифіката стартувало 1 липня.

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