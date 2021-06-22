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Послаблення обмежень на КПВВ посилюють ризики спалаху коронавірусу "дельта" на сході, - НАН

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Україна, Вівторок 22 червня 2021 14:29
Послаблення обмежень на КПВВ посилюють ризики спалаху коронавірусу "дельта" на сході, - НАН Фото: послаблення обмежень на КПВВ посилюють ризики спалаху коронавірусу (loga.gov.ua)
Автор: Андрій Василюк

Послаблення карантинних обмежень щодо в'їзду з окупованих районів Донецької та Луганської областей посилюють ризики спалаху на Донбасі коронавірусу "дельта". Цей штам є заразнішим за інші варіанти.

Про це йдеться в огляді поточної епідемічної ситуації в Україні Національної академії наук.

"Послаблення щодо тих, хто прибуває з тимчасово окупованих територій, запропоновані Урядом України, посилюють ризики швидшого спалаху на Сході країни, спричиненому штамом "Дельта", - попередили науковці.

Зазначимо, у зв'язку з ослабленням карантину в Україні при поверненні до країни більше не потрібно мати при собі негативний тест на коронавірус. Обмеження зняли й для тих, хто виїжджає на підконтрольну територію через КПВВ на Донбасі та адміністративному кордоні з Кримом.

При "зеленому" рівні епідемічної небезпеки в Україні перетин державного кордону з будь-яких країн є безперешкодний для громадян України або іноземців з посвідкою на проживання. Так само безперешкодно громадяни України можуть перетинати КПВВ.

Міністерство закордонних справ та Міністерство охорони здоров’я мають підготувати пропозиції щодо доцільності встановлення додаткового контролю та обмежень щодо міграції між Україною та країнами, де стрімко поширюється штам коронавірусу "Дельта".

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