Відстороненим від роботи за відмову від COVID-вакцинації не оплачуватимуть лікарняні
Українцям, яких відсторонять від роботи за відмову від вакцинації проти коронавірусу, не надаватимуть допомоги за лікарняними листками. Йдеться про тих, хто підлягає обов'язковій вакцинації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Фонд соціального страхування.
Повідомляється, що виплати не проводяться за ті дні тимчасової непрацездатності, які збігаються з днями відсторонення від роботи. У Фонді звертають увагу на те, що відмова від вакцинації при відсутності протипоказань наражає оточуючих на небезпеку.
Також уточнюється, що згідно із законодавством, допомога з тимчасової втрати працездатності фінансується, щоб компенсувати заробіток, втрачений за час лікування.
"У разі відсторонення від роботи з припиненням виплати заробітної плати працівника, який не дотримується вимог щодо обов'язкової вакцинації проти COVID-19, факт втрати заробітку через хворобу або травму в такий період відсутній",-додали у Фонді.
Зазначимо, перелік професій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації від COVID, визначено наказом МОЗ. Детальніше читайте в матеріалі РБК-Україна "Частина українців з понеділка може залишитися без роботи: кого і за що будуть відсторонювати".