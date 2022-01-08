Очікуваний спад: в Україні виявили ще понад 3 000 випадків COVID

За минулу добу, 7 січня 2022 року, виявлено ще понад 3 000 випадків коронавірусу в Україні. Очікувано на вихідних число зареєстрованих випадків падає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства охорони здоров'я.

Повідомляється, що вчора зафіксували 3195 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей - 151, медпрацівників - 37).

Також за минулу добу:

госпіталізували - 1 752 осіб;

летальних наслідків - 76;

одужали - 1 942 особи.

Крім того, повідомляється, що вчора зробили понад 29 тисяч тестувань на COVID. За весь час пандемії в Україні захворіло - 3 699 663 особи, одужало - 3 508 451, летальних наслідків - 97 164.

МОЗ зазначає, що вже з 8 січня центри та пункти вакцинації COVID-19 відновили роботу. Вчора вони були закриті через свято Різдва.