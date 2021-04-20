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Пандемія відступила. В Ізраїлі закрили останні відділення для COVID-хворих

Новость на русском → Тель-Авів, Вівторок 20 квітня 2021 19:03
Пандемія відступила. В Ізраїлі закрили останні відділення для COVID-хворих Фото: в Ізраїлі закрили останні відділення для COVID-хворих (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

В Ізраїлі закрили останні два відділення для хворих на коронавірус. Вони продовжували працювати в медичних центрах у містах Хадера і Тверія.

Про це повідомляє Ynet News.

Відділення в лікарнях для хворих на коронавірус закрили, оскільки нові пацієнти перестали надходити - рівень зараження в країні знизився до 0,3%. Майже здорових перевели у звичайні палати.

Медичні бригади, які обслуговували хворих коронавірусом, повернуться у відділення лікарень, де вони працювали до пандемії.

У разі потреби, спеціалізовані відділення для лікування коронавірусу знову відкриють.

Наголошується, що 19 квітня в Ізраїлі підтвердили 93 нових випадки зараження на коронавірус, після проведення 24 тисяч тестів. Такі дані вказують на позитивний результат у 0,3%.

Нагадаємо, в Ізраїлі пом'якшують масковий режим.

Крім того, Ізраїль і Україна планують запустити "зелені паспорти" для подорожей. Вони будуть підтверджувати отримання щеплення від коронавірусу.

Також стало відомо, що Ізраїль відкриється для вакцинованих туристів з 23 травня, але все одно будуть потрібні ПЛР-тести.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль дозволив в'їзд іноземцям з негативним тестом на COVID-19. Але ці заходи не поширювалися на туристів, для яких розробляли окремий порядок.

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