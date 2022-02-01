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Пандемія може завершитися у 2022 році. Про це свідчать три фактори, - Ляшко

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Київ, Вівторок 01 лютого 2022 00:23
Пандемія може завершитися у 2022 році. Про це свідчать три фактори, - Ляшко Фото: Віктор Ляшко, глава МОЗ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, чи варто українцям розраховувати на завершення пандемії коронавірусу. За його словами, нараз можна з обережним оптимізмом прогнозувати перемогу над COVID-19 у 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Свободи слова на ICTV".

"Чи варто розраховувати на завершення епідемії? Я назву декілька факторів: поява вакцини, поява препаратів прямої противірусної дії, зменшення агресивності штаму. Три фактори, які говорять про те, що можна з обережним оптимізмом дивитися у 2022 рік, як рік, в якому може завершитися пандемія", - сказав міністр у відповідь на питання головного редактора РБК-Україна Сергія Щербини.

Ляшко зазначив, що вже найближчими днями Україна отримає препарати прямої противірусної дії, якими лікуватимуть пацієнтів з COVID-19.

Нагадаємо, кількість випадків інфікування коронавірусом у світі перевалила за 70 мільйонів.

Також РБК-Україна писало, що минулого тижня в Україні було зафіксовано рекордне число нових випадків коронавірусу.

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