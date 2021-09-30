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ПАР послаблює COVID-обмеження до першого рівня готовності країни

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ПАР, Четвер 30 вересня 2021 22:43
ПАР послаблює COVID-обмеження до першого рівня готовності країни Фото: ПАР послаблює COVID-обмеження до першого рівня готовності країни (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Південна Африка послаблює карантинні обмеження, що були спрямовані на боротьбу з пандемією. Наразі країна перейшла до першого рівня готовності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Під час телезвернення президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що країна переходить до першого рівня готовності в п’ятирівневій системі обмежень.

Станом на сьогодні в країні було введено більше ніж 17 млн доз вакцин. 8,6 млн людей пройшли повний курс щеплення. Як відзначив голова ПАР, це більше ніж 20% населення.

Зокрема, президент закликав населення країни виконати план вакцинації, аби до грудня поточного року в ПАР були щеплені 70% людей.

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